Areszty za usiłowanie rozboju, włamanie i zdemolowanie mieszkania Data publikacji 22.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału kryminalnego komendy w Rudzie Śląskiej zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 39, 38 i 30-lat, którzy zdemolowali mieszkanie, ukradli z niego pieniądze i usiłowali dokonać rozboju na 33-latku. Mężczyźni grozili pokrzywdzonemu rozbitą butelką, tak zwanym tulipanem, żądając pieniędzy i znęcali się nad jego psem. Rudzki sąd po wniosku śledczych zdecydował o tymczasowym aresztowaniu napastników.

Policjanci z Rudy Śląskiej zostali powiadomieni o usiłowaniu rozboju na 33-letnim mieszkańcu miasta i zdemolowaniu jego mieszkania. Kryminalni szybko ustalili przebieg zdarzenia i rozpoczęli poszukiwania sprawców.

Do zdarzenia doszło w ubiegły weekend, gdy trzech rudzian pod nieobecność lokatora wyłamało drzwi do jego mieszkania, uszkodziło meble oraz sprzęty w mieszkaniu i ukradło z niego gotówkę. Gdy 33-latek wrócił, napastnicy również przyszli za nim do mieszkania i przy pomocy rozbitej butelki grozili mu i żądali wydania pieniędzy. Jeden z napastników chcąc zmusić pokrzywdzonego do współpracy z nimi, znęcał się nad jego psem. Pokrzywdzony nie miał gotówki, więc zagrozili, że jeszcze wrócą. Dali mu również do zrozumienia, że gdyby przyszło mu do głowy powiadamiać policję, to się z nim rozliczą.

Policjanci zatrzymali całą trójkę, pomimo że sprawcy próbowali się ukryć. Zebrany materiał dowodowy pozwolił śledczym przedstawić im szereg zarzutów, między innymi usiłowania rozboju, pobicia, włamania i kradzieży, zniszczenia mienia, gróźb karalnych, wpływania na świadka i znęcania się nad zwierzęciem. Rudzki sąd po zapoznaniu się z materiałami śledczych zadecydował o tymczasowym aresztowaniu całej trójki. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Katowicach / mw)