Ares – funkcjonariusz "na czterech łapach" melduje się do służby Data publikacji 22.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Ares - dwuletni owczarek niemiecki, który od września jest nowym członkiem Zespołu Przewodników Psów Służbowych Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Ares jest psem patrolowo - tropiącym, który obecnie pod okiem doświadczonego przewodnika przechodzi szkolenie.

Zespół Przewodników Psów Służbowych Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zyskał nowego członka – to Ares, dwuletni owczarek niemiecki, który będzie psem patrolowo-tropiącym. Nowy pies obecnie musi przejść intensywne szkolenie. Ponieważ jego opiekunem został doświadczony przewodnik aspirant sztabowy Mariusz Filipowski, Ares może przechodzić szkolenie w systemie eksternistycznym. Mariusz jest policjantem od 21 lat, od 2011 roku przewodnik psa służbowego w zielonogórskiej komendzie. Ares jest piątym psem służbowym pod opieką tego przewodnika. Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze posiada bardzo dobrze wyposażony tor szkoleniowy dla psów przy nowoczesnych kojcach, gdzie psy służbowe trenują pod okiem swoich przewodników. To tam właśnie Ares wraz z aspirantem sztabowym Mariuszem Filipowskim każdego dnia ćwiczy zgodnie z planem szkolenia policyjnych psów patrolowo-tropiących. Raz w miesiącu Ares wraz ze swoim przewodnikiem jedzie do Sułkowic, gdzie w Zakładzie Kynologii Policyjnej zdaje egzaminy z kolejnych zadań i umiejętności.

Ares wszystkie dotychczasowe kolokwia zdał bardzo dobrze. Jak mówi jego przewodnik Ares jest psem bardzo posłusznym, jest chętny do nauki i wszystko pojmuje w lot. Nawiązał bardzo dobry kontakt ze swoim przewodnikiem, z radością wykonuje wszystkie polecenia. Ulubioną zabawką Aresa jest piłeczka, za którą ochoczo biega nie okazując zmęczenia. Aresowi i jego przewodnikowi życzymy wspaniałej współpracy i owocnych wspólnych lat w służbie.

podinspektor Małgorzata Barska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Film Video_ZG.mp4 Pobierz plik Video_ZG.mp4 (format mp4 - rozmiar 15.11 MB)