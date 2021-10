Policjanci zebrali górę nakrętek dla potrzebujących Data publikacji 22.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie włączyła się do akcji polegającej na zbieraniu nakrętek z butelek po napojach, sokach czy chemii gospodarczej dla potrzebujących dzieci z powiatu. Grubo ponad 100 kilogramów nakrętek funkcjonariusze wsypali do specjalnie przygotowanych serduszek ustawionych na ulicach Człuchowa.

Policjanci z Człuchowa przez ostatnich kilka miesięcy zbierali nakrętki od napojów i chemii gospodarczej. Dołączyli w ten sposób do akcji pomagania chorym dzieciom, dla których w mieście postawiono pojemniki w kształcie serduszek, do których mieszkańcy mogą wrzucać nakrętki. Dochód ze sprzedaży tych nakrętek trafia do najbardziej potrzebujących chorych dzieci w powiecie człuchowskim, na leczenie leki i rehabilitację.

Policjanci zebrali grubo ponad 100 kilogramów tego surowca, nakrętki wsypali do pojemników ustawionych na terenie miasta. W dalszym ciągu będą zbierać w komendzie nakrętki i przekazywać je potrzebującym.

(KWP w Gdańsku / mw)