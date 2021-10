Policjant po służbie zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 22.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybka reakcja policjanta wracającego do domu po służbie, zakończyła podróż pijanego kierowcy w Sułkowicach. 33-latek,który jeździł ulicami miasta, miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Grozi mu wieloletni zakaz kierowania pojazdami, wysoka grzywna oraz kara pozbawienia wolności do 2 lat.

W czwartek, 21.10.2021 r., około 13.00, policjant z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej wracając do domu po służbie przejeżdżał przez Sułkowice. W pewnym momencie zwrócił uwagę na kierującego volkswagenem, którego zachowanie na drodze wzbudzało podejrzenia, że może być pod wpływem alkoholu. Kierowca volkswagena jechał ulicą Sportową w kierunku Rudnika. Pojazd poruszał się powoli, miał uszkodzoną oponę, a w pewnym momencie bez uzasadnienia zatrzymał się na jezdni. Takie zachowanie przykuło uwagę funkcjonariusza suskiej drogówki, który na co dzień ma do czynienia z nietrzeźwymi kierującymi. Policjant od razu poinformował myślenicką policję i pilnując kierowcy czekał na przyjazd mundurowych. Po chwili na miejscu pojawili policjanci z posterunku w Sułkowicach. Potwierdzili oni, że podejrzenia kolegi po fachu były słuszne. Kierujący volkswagenem, 33-letni mieszkaniec powiatu chrzanowskiego wydmuchał ponad 3 promile. Dodatkowo okazało się, że nie posiada on prawa jazdy.

Teraz mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu wysoka grzywna oraz kara pozbawienia wolności do 2 lat.

(KWP w Krakowie / mw)