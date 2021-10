Lubuscy policjanci zatrzymali busa z 41 imigrantami na pokładzie Data publikacji 25.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Po raz kolejny lubuscy policjanci skutecznie zatrzymali nielegalny transport, którym w przestrzeni ładunkowej w kierunku granicy zachodem, było przewożonych 41 imigrantów. To 37 obywateli Iraku oraz 4 Turcji. To 20 mężczyzn, 6 kobiet i 15 dzieci. Samochód kierowany był przez obywatela Ukrainy. Na miejscu pasażera siedział jego rodak. Trwają czynności procesowe z udziałem wszystkich zatrzymanych osób.

Tuż po północy (25 października) policjanci z Sulęcina na punkcie kontrolno-blokadowym w Tarnawie, na lubuskim odcinku autostrady A2 zatrzymali do kontroli busa marki Fiat Ducato na czeskich numerach rejestracyjnych. Ten kierowany był przez obywatela Ukrainy. Na miejscu pasażera siedział jego rodak. Podczas przeprowadzanej kontroli w przestrzeni ładunkowej policjanci zauważyli grupę osób, która była przewożona tym pojazdem w kierunku granicy państwa. Po przeprowadzeniu dokładnych czynności policjanci ustalili, że przewożone osoby to 37 obywateli Iraku oraz 4 Turcji. Łącznie funkcjonariusze zatrzymali 43 osoby. Ze wszystkimi zatrzymanymi osobami są obecnie przeprowadzone czynności procesowe. Wcześniej policjanci zapewnili im pomoc medyczną. 5 osób zostało przetransportowanych do szpitala na obserwację. Funkcjonariusze skierują wniosek o tymczasowe zabezpieczenie busa, który mógł być wykorzystywany jako narzędzie służące do popełnienia przestępstwa. Policjanci zorganizowali zatrzymanym osobom wodę, herbatę oraz jedzenie. Dalsze czynności w tej sprawie będą wykonywane przy współpracy z funkcjonariuszami Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Policjanci, jak i strażnicy graniczni zwracają się z prośbą do wszystkich mieszkańców o przekazywanie informacji związanych z próbami przewozu nielegalnych imigrantów lub podejrzanymi osobami. Ta sytuacja pokazuje, jak ważne jest uzupełnianie się różnych instytucji.

Punkt blokadowo-kontrolny w Tarnawie, na lubuskim odcinku autostrady A2 został utworzony specjalnie do tego, aby skutecznie zatrzymywać osoby odpowiedzialne za organizowanie nielegalnych przewozów imigrantów. Wcześniej lubuscy policjanci zatrzymali taki przewóz przed tygodniem w Kostrzynie nad Odrą. Tamte osoby także chciały nielegalnie przekroczyć granice z Niemcami.

podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim