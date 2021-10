Wyprzedzał "na trzeciego" - stracił prawo jazdy Data publikacji 25.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z grupy Speed nagrali kierowcę volkswagena, który na krajowej 65 dojeżdżając do wierzchołka wzniesienia, wyprzedzał „na trzeciego”. 42-latek zmusił innych kierowców do hamowania i nagłego zjeżdżania na pobocze. O mały krok nie doprowadził do tragedii, bo spieszył się na stację benzynową. Za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy.

Policjanci z podlaskiej grupy Speed, na krajowej 65 w miejscowości Ruda, zatrzymali do kontroli volkswagena. Kamera ich radiowozu zarejestrowała niebezpieczny manewr kierowcy, który podczas wyprzedzania nie upewnił się, czy może bezpiecznie i bez utrudnień go wykonać. Na nagraniu widać jak kierowca dojeżdżając do wierzchołka wzniesienia, wyprzedza "na trzeciego". Swoją brawurową jazdą zmusza jadących z przeciwka kierowców do nagłego zjeżdżania na pobocze, a wyprzedzanych, do gwałtownego hamowania. Okazało się, że za kierownicą volkswagena siedział 42-letni mieszkaniec powiatu białostockiego.Tłumaczył się, że spieszył się na stacje benzynową. Za spowodowanie realnego zagrożenia w ruchu drogowym policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy oraz ukarali go mandatem karnym w wysokości 1000 złotych. Jego konto zasiliło 11 punktów karnych.

Policjanci apelują do wszystkich kierowców o zachowanie rozsądku na drodze i jazdę zgodną z przepisami. Nadmierna prędkość i lekceważenie zakazów wyprzedzania pozostają głównymi przyczynami wypadków drogowych. Łamiąc prawo zmotoryzowani narażają zdrowie i życie swoich oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 17.05 MB)