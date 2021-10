Dzielnicowy uratował starszego mężczyznę, który stracił przytomność Data publikacji 25.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy ząbkowickiej policji mł. asp. Krzysztof Krowicki uratował nieprzytomnego mężczyznę. Do zdarzenia doszło w piątek 22 października 2021 r. Starszy mężczyzna, który przyszedł na jedną z posesji w miejscowości Brzeźnica nagle upadł na ziemię i stracił przytomność. Policjant, będący wówczas w czasie wolnym od służby, niezwłocznie zareagował, wezwał pogotowie i rozpoczął jego resuscytację. Dzięki szybkiej i skutecznej reakcji dzielnicowego mieszkaniec Wrocławia odzyskał funkcje życiowe.

22 października br. po godzinie 19.00, na jedną z posesji w Brzeźnicy przyszedł starszy mężczyzna. Mówił niespójnie i niezrozumiale. Na szczęście w tym miejscu był również dzielnicowy po służbie młodszy aspirant Krzysztof Krowicki. Kiedy 54-latek stracił przytomność, funkcjonariusz widział dokładnie co robić. Policjant sprawdził funkcje życiowe i niezwłocznie podjął resuscytację krążeniowo-oddechową. Po przywróceniu czynności życiowych ułożył mężczyznę w pozycji bocznej ustalonej i czekał na przyjazd pogotowia. Karetka zabrała mieszkańca Wrocławia do szpitala. Policjant posiada przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, które w tym przypadku okazało się niezmiernie ważne. Wiedział dokładnie co zrobić, w jakiej kolejności i zrobił to skutecznie. Dzięki niemu 54-letni mężczyzna przeżył.

Pamiętajmy, że w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca każda minuta jest bardzo ważna. Rozpoczęcie resuscytacji w czasie 3-5 minut od utraty przytomności może zwiększyć prawdopodobieństwo przeżycia nawet trzykrotnie.

(KWP we Wrocławiu / kp)