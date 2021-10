Z policyjną eskortą do porodu Data publikacji 25.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W policyjnej służbie zdarzają się interwencje, które przybierają nieoczekiwany obrót. Przekonali się o tym bielscy mundurowi, którzy zatrzymali do kontroli saaba. Okazało się, że kierowca spieszył się do siemiatyckiego szpitala, bo jego żona zaczęła rodzić. Mundurowi eskortowali na sygnale auto do granic powiatu, a stamtąd już koledzy z Siemiatycz pilotowali je do drzwi szpitala. Dzięki temu mieszkanka gminy Boćki szybko i przede wszystkim bezpiecznie trafiła pod opiekę lekarzy.

W piątek, 22.10.2021 r., rano, mundurowi z bielskiej drogówki w okolicach Bociek zatrzymali do kontroli saaba, którego kierowca przekroczył prędkość. Siedzący za kierownicą mężczyzna był wyraźnie zdenerwowany. Po chwili wyszło na jaw, co jest przyczyną takiego pośpiechu. Wiózł on bowiem do siemiatyckiego szpitala rodzącą żonę, której odeszły już wody. Policjanci widząc powagę sytuacji natychmiast podjęli decyzję o udzieleniu pomocy przyszłym rodzicom w bezpiecznym i szybkim dotarciu do szpitala. Włączyli w radiowozie sygnały uprzywilejowania i rozpoczęli pilotaż samochodu do szpitala. W tym czasie dyżurny skontaktował się z kolegami z siemiatyckiej Policji, którzy przejęli pilotaż na granicy powiatów i eskortowali auto pod drzwi szpitala. Dzięki temu kobieta szybko i przede wszystkim bezpiecznie trafiła pod opiekę personelu medycznego.

(KWP w Białysmtoku / mw)