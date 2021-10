Rozwikłana sprawa zabójstwa sprzed 14 lat Data publikacji 25.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W maju 2008 roku dwaj młodzi mężczyźni łowili ryby na jeziorze Świętajno w okolicach w Raciboru i natknęli się tam na zalegające na dnie akwenu ciało. Ustalenia śledczych wskazały, że doszło do zabójstwa. Nie udało się wówczas ustalić osoby, która się tego dopuściła. Zagadka została rozwikłana po latach. Zatrzymany w tej sprawie został 41-latek, który przyznał się do winy. Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy w Szczytnie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Zatrzymanemu 41-latkowi grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Niektóre sprawy wymagają czasu, cierpliwości i dodatkowego poświęcenia, by mogły zostać rozwiązane. Wytężona praca szczycieńskich śledczych, których od kilku miesięcy wspierali kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, przyniosła oczekiwany rezultat w sprawie która swój początek miała w maju 2008 roku.

Początek tego śledztwa brzmi jak początek filmowej historii kryminalnej. Dwóch młodych wędkarzy 18 maja 2008 r. wybrało się na ryby na jezioro Świętajno, w okolicach Raciboru. W trakcie połowu natknęli się na zwłoki mężczyzny, zalegające na dnie akwenu. Jak się okazało, ciało leżało w wodzie na tyle długo, że jego rozkład utrudniał identyfikację osoby. Dokonane ustalenia wskazywały, że mogło dojść do zabójstwa mężczyzny. Śledczy apelowali wówczas do lokalnej społeczności o wszelkie informacje, które mogłyby przyczynić się do ustalenia tożsamości ofiary. Niestety bezskutecznie.

Choć wtedy nie udało się ustalić okoliczności śmierci mężczyzny, śledczy nie zapomnieli o tej sprawie i po latach do niej wrócili. W związku z podejrzeniem, że odnalezione ciało należało do zaginionego mężczyzny z powiatu ostrołęckiego, wykorzystane zostały nowoczesne badania biologiczne i potwierdzona została tożsamość osoby odnalezionej w jeziorze, którą okazał się 42-letni mężczyzna.

Zbadane zostały dokładnie okoliczności zaginięcia 42-latka, a następnie przy koordynacji i ukierunkowaniu przez Prokuraturę Rejonową w Szczytnie, rozpoczęły się działania operacyjne, które doprowadziły do wytypowana i zatrzymania podejrzanego o dokonanie tej zbrodni. W miejscowości Goworowo, w powiecie ostrołęckim, 16 października 2021 r. zatrzymany został 41-latek, który w trakcie przesłuchania przyznał się do winy.

Jak ustalili szczycieńscy śledczy, do zabójstwa doszło 28 września 2007 r. na terenie miejscowości Kadzidło w powiecie ostrołęckim, w województwie mazowieckim. Wówczas sprawca tej zbrodni miał zaledwie 27 lat, a motywy jego działania wynikały z prywatnych relacji z ofiarą.

Sąd Rejonowy w Szczytnie, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Szczytnie, zastosował wobec mężczyzny najsurowszy środek zapobiegawczy funkcjonujący w polskim kodeksie postępowania karnego, czyli tymczasowe aresztowanie. Obecnie trwają czynności mające na celu weryfikację złożonych przez 41-latka wyjaśnień, a zastosowany środek pozwoli odizolować podejrzanego, co przyczyni się do zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego.

Zgodnie z art. 148 § 1. kodeksu karnego, każdy kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

(KWP w Olsztynie / mw)