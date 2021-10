Policjanci zatrzymali peugeota z 42 obcokrajowcami Data publikacji 25.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Torunia zatrzymali do kontroli peugeota, w którym przewożono 42 obcokrajowców. Kobieta kierująca tym autem usłyszała zarzuty. Trwają ustalenia.

W niedzielę (24.10.2021 r.) około godz. 14:30 w Lubiczu, na trasie S-10, toruńscy policjanci zatrzymali do kontroli dostawczego peugeota boxer. Pojazdem kierowała 38-letnia mieszkanka województwa łódzkiego. Kiedy policjanci otworzyli skrzynię ładunkową, zobaczyli grupę osób. Natychmiast wezwali inne patrole, gdyż cześć z tych osób chciała uciekać. Jak się okazało, na małej powierzchni pojazdu znajdowały się łącznie 42 osoby, w tym 6 kobiet i 5 dzieci. Najmłodsze dziecko ma 4 lata, a najstarszy z mężczyzn 45 lat. Jeszcze wczoraj, z uwagi na dolegliwości 5 osób trafiło do toruńskich szpitali i po udzieleniu im pomocy, 4 osoby mogły wrócić do grupy. Jedna pozostała w szpitalu.

Z ustaleń policjantów wynika, że przewożone osoby to obywatele Iraku. Większość z nich ma paszport tego kraju, a pięć osób nie posiadało przy sobie żadnych dokumentów. Większość osób została zatrzymana w policyjnych aresztach, z uwagi na podejrzenie nielegalnego przekroczenia granicy. Dzieci pozostały pod opieką kilku kobiet w bezpiecznym miejscu, gdzie zapewniono im podstawowe potrzeby, które stara się zorganizować zarówno Prezydent Torunia, jak i Starosta Toruński.

38-latka, która przewoziła osoby, usłyszała zarzut narażenia na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia 42 osób, pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy RP wbrew przepisom ustawy oraz czerpania korzyści majątkowej z umożliwiania i ułatwiania cudzoziemcom nielegalnego pobytu na terenie Polski. Może jej za to grozić kara do 8 lat więzienia.



Obywatele Iraku mają status osób zatrzymanych. Trwają konsultacje z prokuratorem oraz ze Strażą Graniczną w tej sprawie.

(KWP w Bydgoszczy / kp)