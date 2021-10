Policjant jadąc na służbę zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 25.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z posterunku w Modliborzycach jadąc na służbę zatrzymał nietrzeźwego kierującego. Kierowcą okazał się 22-latek, który miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie.

Wczoraj w nocy na trasie z Godziszowa do Janowa Lubelskiego policjant z Posterunku Policji w Modliborzycach w drodze na służbę zauważył jadący przed nim samochód. Kierowca forda nagle wjechał do rowu po czym próbował z niego wyjechać. Policjant zatrzymał swoje auto i podbiegł do kierującego. Kiedy zauważył, że ten jest pijany, zabrał mu kluczyki i uniemożliwił dalszą jazdę.

O zdarzeniu został poinformowany dyżurny, który na miejsce skierował patrol Policji. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie alkomatem wykazało, że 22-letni kierujący miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu.

Teraz nieodpowiedzialny kierowca ze swoje postępowanie odpowie przed sądem. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Lublinie / mw)