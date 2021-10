Tymczasowy areszt dla podejrzanego m.in. o znęcanie się nad rodziną

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który uderzając nogą w drzwi wejściowe do jednego z mieszkań, uszkodził je a następnie wtargnął do pomieszczenia nieznanych mu osób i nie chciał go opuścić. Ponadto napastnik uderzał, szarpał i kopał lokatorów. Podejrzany był już wcześniej karany za znęcanie się nad swoją rodziną. Sprawca usłyszał zarzuty za te przestępstwa. Decyzją sądu 29-latek został tymczasowo aresztowany.