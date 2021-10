Z maczetami na mecz. Wpadli podczas kontroli drogowej i nie unikną odpowiedzialności Data publikacji 25.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Oddziałów Prewencji Policji KWP we Wrocławiu na MOP Oleśnica Mała (powiat oławski) zatrzymali do kontroli samochód marki Toyota. Podróżowało nim 4 mieszkańców Krakowa, jadących do Lubina na mecz piłki nożnej, pomiędzy drużynami Zagłębie Lubin - Cracovia. Policjanci ujawnili w pojeździe i zabezpieczyli 2 pojemniki z gazem pieprzowym, siekierę, 2 maczety i 6 metrowych ocynkowanych rurek. Właściciel niebezpiecznych narzędzi za ich posiadanie odpowie przed sądem. Grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 3 tysiące złotych.

Wczoraj, tj. 24 października 2021 r. w Miejscu Obsługi Podróżnych w Oleśnicy Małej (powiat oławski) funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu, około godziny 12.30 zatrzymali do kontroli drogowej toyotę na krakowskich numerach rejestracyjnych. Autem podróżowało 4 młodych mężczyzn, w wieku od 26 do 34 lat. Okazało się, że to kibice klubu Cracovia, jadący do Lubina na mecz pomiędzy zespołami Zagłębie Lubin - Cracovia. Podczas sprawdzania auta funkcjonariusze ujawnili w nim 2 pojemniki z gazem pieprzowym, siekierę, 2 maczety i 6 metrowych ocynkowanych rurek.

W ramach podjętych przez policjantów czynności 26-letni krakowianin przyznał, że zabezpieczone przedmioty są jego własnością. Funkcjonariusz z zespołu wykroczeń oławskiej komendy przesłuchał młodego mężczyznaą w charakterze osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie.

Mężczyzna odpowie przed sądem za posiadanie niebezpiecznych narzędzi. Grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 3.000 złotych.