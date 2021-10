Pomagamy, chronimy i … gramy! Wrocławska Orkiestra Policyjna na imprezie charytatywnej

Orkiestra Policyjna Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu miała okazję uczestniczyć w imprezie charytatywnej pod nazwą „Bieg po zdrowie dla Patrycji”. 17-letnia Patrycja od urodzenia cierpi na mukowiscydozę, która uniemożliwia jej funkcjonowanie na poziomie podobnym do rówieśników. Od niedawna bardzo pomagają jej nowe leki, jednak ich miesięczny koszt jest kolosalny. W tym właśnie celu wielu biegaczy zebrało się w miejscowości Szczodre (gmina Długołęka) - by pomagać. Policyjni muzycy również mieli w tym swój udział dbając o oprawę muzyczną tego wydarzenia.