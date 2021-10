Wracamy do sprawy sprzed kilku miesięcy - policjanci ustalili sprawców bójki ze skutkiem śmiertelnym Data publikacji 26.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu ustalili okoliczności zgonu mężczyzny sprzed kilku miesięcy. Do zdarzenia doszło w rejonie parku Wilsona. Na podstawie pracy operacyjnej funkcjonariusze ustalili i zatrzymali dziesięć osób. Trzy z nich usłyszały już zarzuty bójki, której efektem była śmierć 40-latka. Decyzją sądu zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Po kilku miesiącach pracy policjanci z wydziału kryminalnego i dochodzeniowo - śledczego z poznańskiej komendy wracają do sprawy znalezienia zwłok mężczyzny przed parkiem Wilsona w Poznaniu.

W nocy z 8 na 9 maja 2021 r. pracownik monitoringu miejskiego zauważył na kamerze dwie osoby leżące na chodniku przed bramą parku w Poznaniu. Natychmiast zawiadomił o tym zdarzeniu służby. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce okazało się, że jeden z mężczyzn już nie żyje, a drugi został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy.

Śledczy z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu kilka miesięcy pracowali nad tym, aby wyjaśnić okoliczności śmierci 40-latka i odtworzyć przebieg sytuacji. Tuż po zdarzeniu policjanci zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu. Mundurowi szczegółowo przejrzeli materiał, który pozwolił na ustalenie wstępnej wersji wydarzeń. Okazało się, że w tym miejscu doszło do bójki grupy nieznanych osób. Następnie policjanci skupili swoje działania na ustaleniu ich tożsamości.

Tygodnie pracy operacyjnej doprowadziły do przełomu w sprawie. Funkcjonariusze wytypowali dziesięć osób, które mogły mieć związek z tym przestępstwem.



We współpracy z Prokuratorem Prokuratury Rejonowej Poznań – Grunwald prowadzącym to śledztwo i na postawie wydanego postanowienia, 14 września br. policjanci zatrzymali siedem osób. Kolejne trzy zostały zatrzymane we współpracy z funkcjonariuszami Straży Granicznej pięć dni później na poznańskim lotnisku.

Wszystkie osoby zostały przesłuchane, a policjanci próbując ustalić historię śmierci mężczyzny wykonali na miejscu przestępstwa eksperyment procesowy. Jak wynika z zebranego przez śledczych materiału dowodowego, w bójce, której efektem była śmierć jednego z mężczyzn brały udział cztery osoby.



Zatrzymani to mieszkańcy Poznania w wieku 23, 24 i 38 lat. Podejrzani usłyszeli już zarzuty, a decyzją sądu zastosowano wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego trzymiesięcznego aresztu.

(KWP w Poznaniu / mw)