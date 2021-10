Policyjny pilotaż rodzącej kobiety Data publikacji 26.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj O tym, że służba w Policji bywa nieprzewidywalna i często wymaga podejmowania szybkich decyzji, przekonali się kolneńscy policjanci. Wczoraj zostali poproszeni o nietypową pomoc w szybkim dotarciu do szpitala. Okazało się, że mężczyzna wiezie do szpitala rodzącą synową. Po kilkudziesięciu minutach na świat przyszedł Antek.

Będąc policjantem, nigdy nie wiadomo co wydarzy się podczas codziennej służby. Tak było wczoraj, 25.10.2021 r., kiedy do mundurowych z kolneńskiej drogówki, którzy patrolowali ulice miasta, podbiegł mężczyzna i poprosił o pomoc. Okazało się, że jego synowa rodzi i potrzebuje pilnie dojechać do łomżyńskiego szpitala. Mundurowi natychmiast ruszyli z pomocą i używając sygnałów uprzywilejowania, pilotowali samochód przez około 30 kilometrów. Pomimo godzin szczytu, kobieta szybko i przede wszystkim bezpiecznie trafiła po opiekę lekarzy. Dziś już wiemy, ze ta historia ma swój szczęśliwy finał i na świecie pojawił się Antoś.

Gratulujemy rodzicom, a małemu Antosiowi życzymy dużo zdrowia.

(KWP w Białymstoku / mw)