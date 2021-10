W mieszkaniu narkotyki, ciasto i ciastka z marihuaną, tymczasowy areszt Data publikacji 26.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału kryminalnego z Woli zatrzymali mężczyznę, który posiadał znaczną ilość marihuany, haszyszu, kokainy, LSD, tabletek zawierających MDMA i 2C-B oraz ciastek i ciasta z zawartością marihuany. 25-latek trafił do policyjnej celi, usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Policjanci z wydziału kryminalnego z Woli w wyniku pracy operacyjnej uzyskali informację, że w lokalu w dzielnicy może dochodzić do handlu narkotykami. Kryminalni zorganizowali działania i przystąpili do czynności. W lokalu przebywał 25-letni mężczyzna będący w ich zainteresowaniu. Policjanci przeszukali mieszkanie.

W jednym z pokoi na łóżku znaleźli liczne woreczki foliowe z zawartością tabletek, woreczki z zawartością zbrylonych substancji, pojemniki z suszem roślinnym. Oprócz tego kryminalni ujawnili ciastka i ciasto, które prawdopodobnie zawierało marihuanę. Policjanci zabezpieczyli również pieniądze w łącznej kwocie ponad 22 tysięcy złotych na poczet przyszłych kar i grzywien.

25-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Zabezpieczone substancje zostały przekazane do laboratorium kryminalistycznego. Okazało się, że było to łącznie ponad 155 gramów marihuany, haszyszu i kokainy, LSD w ilości 252 sztuk, tabletek MDMA i 2C-B w ilości 282 sztuk, natomiast ciasto i ciastka zawierały marihuanę.

Sprawa trafiła do wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu. Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzany w rejonowej prokuraturze usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowej. Sąd przychylił się do wniosku policjantów i prokuratora, mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

