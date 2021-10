Oszust wyłudził prawie 650 tys. zł Data publikacji 26.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wielomiesięczna praca tomaszowskich policjantów oraz nadzorującego śledztwo prokuratora doprowadziła do zatrzymania 23-letniego mieszkańca Pruszkowa. Mężczyzna działając metodą "na policjanta" i prokuratora wyłudził blisko 650 tys. złotych od mieszkańca Tomaszowa Mazowieckiego. Podejrzanemu grozi kara nawet do 10 lat więzienia. Decyzją sądu 23-latek został aresztowany na 3 miesiące.

4 listopada 2020 roku policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją z tomaszowskiej komendy otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że w okresie od 19 października 2020 roku do momentu złożenia w sprawie zawiadomienia, mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego padł ofiarą oszustów. Przestępcy metodą "na policjanta i prokuratora" wprowadzili go w błąd i doprowadzili do przekazania blisko 650 tys. złotych oszczędności. Jak ustalili policjanci, pokrzywdzony został telefonicznie poinformowany przez rzekomego policjanta, że jego dowód osobisty został podrobiony i może być wykorzystany do wypłaty oszczędności zgromadzonych na bankowych kontach. Podczas rozmowy mężczyzna dał się przekonać, że jedynym ratunkiem przed utratą kilkusettysięcznych oszczędności jest wypłacenie ich z banku i przekazanie "policjantom" prowadzącym sprawę, co też mężczyzna uczynił. Dalej sprawę przejął fałszywy prokurator, któremu udało się nakłonić mężczyznę na likwidację lokat oszczędnościowych i ponowne przekazanie pieniędzy na potrzeby "prowadzonej sprawy”. Finalnie na skutek odpowiednio moderowanych rozmów telefonicznych, tomaszowianin dał się również nakłonić na przekazanie swoich kart płatniczych, co jak się okazało umożliwiło sprawcom wypłatę z bankomatów zlokalizowanych w Warszawie jak i na terenie województwa mazowieckiego kolejną kilkusettysięczną kwotę.

Skrupulatnie gromadzony przez policjantów materiał dowodowy oraz uzyskane przez prokuratora dane teleinformatyczne, pozwoliły na wytypowanie 23-letniego pruszkowianina jako sprawcy kilkunastu wypłat gotówkowych z kont pokrzywdzonego. 19 października 2021 roku tomaszowscy policjanci zatrzymali 23-latka w miejscu pracy na terenie Pruszkowa. Po przewiezieniu do Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa na skutek, którego doszło do utraty przez pokrzywdzonego znacznych wartości, za co grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 23-latka areszt na najbliższe trzy miesiące. Sprawa nadal ma charakter rozwojowy.

Policjanci ostrzegają!

Jak działają oszuści?

Sprawcy oszustw metodą „na policjanta” czy ,,prokuratora” wykonują połączenie telefoniczne do potencjalnej ofiary i wywierają na niej presję czasu. Przebiegli oszuści nie dają chwili na zastanowienie się lub sprawdzenie informacji o ich tożsamości. Przekonują ofiary, że ich pieniądze pomogą w schwytaniu przestępców lub że grozi im utrata całych oszczędności. Przestępcy podając się za funkcjonariuszy Policji lub Prokuratorów, często grożą konsekwencjami prawnymi, jeżeli ich rozmówca nie będzie współpracował. Zawsze po przekazaniu oszczędności kontakt się urywa, a przestępcy znikają z wyłudzonymi pieniędzmi.

Co musisz zrobić, żeby nie stać się ofiarą oszustów?

Zachowaj ostrożność – jeżeli dzwoni ktoś, kto podszywa się pod członka rodziny, policjanta, prokuratora lub przedstawiciela innej instytucji czy banku i prosi o pieniądze, nie podejmuj żadnych pochopnych działań – nie wykonuj jego poleceń – nie daj się zmanipulować! Nie mów nikomu, a szczególnie przez telefon, o kwocie oszczędności jakie posiadasz i gdzie je przetrzymujesz.

Zadzwoń do innego członka rodziny lub do instytucji z której rzekomo dzwoni ta osoba i upewnij się, że twój rozmówca jest "autentyczny". Nigdy nie przekazuj pieniędzy obcym osobom! Po pieniądze fałszywy krewny, policjant czy prokurator podsyła w swoim imieniu, innego oszusta. Nigdy nie ulegaj presji czasu wywieranej przez oszustów.

Zapamiętaj!

Prawdziwi funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie działaniach telefonicznie! Policjanci nigdy przez telefon nie wypytują o dane personalne oraz ilość oszczędności i miejsca ich przechowywania. Nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy nieznanym osobom lub pozostawienie ich we wskazanym przez nich miejscu. Zachowaj czujność. Jeśli ktoś będzie chciał cię oszukać, podając się przez telefon za policjanta/ prokuratora – zakończ rozmowę ! Nie wdawaj się w rozmowę z oszustem. Poinformuj o podejrzanym telefonie kogoś bliskiego. Niezwłocznie powiadom Policję o takim zdarzeniu, dzwoniąc pod numer 112!

(KWP w Łodzi / mw)