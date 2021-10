Oferował szybkie szczepienia przeciw COVID-19 i zaświadczenia. Oszust zatrzymany przez kryminalnych Data publikacji 26.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wschowscy policjanci zajmujący się walką z przestępczością gospodarczą wspólnie z kolegami z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim namierzyli 20-latka, który oferował pomoc w zorganizowaniu szybszego szczepienia przeciw COVID-19 wraz z zaświadczeniem. Mężczyzna w zamyśle nie miał zamiaru wywiązać się z oferowanej odpłatnie pomocy. 20-latek usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, do którego się przyznał.

Policjanci Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim wiosną tego roku, w trakcie monitorowania Internetu, ujawnili ogłoszenie, z którego wynikało, że osoba prywatna oferowała szybką pomoc w załatwieniu szczepienia przeciw COVID-19 wraz z zaświadczeniem. Szczepienie miało odbyć się poza kolejnością, bez konieczności czekania na swój termin. Więcej informacji można było uzyskać w wiadomości prywatnej. Ogłoszenie było zaopatrzone w zdjęcie z fiolką szczepionki.

Zebrany materiał pozwolił policjantom na ustalenie ogłoszeniodawcy, którym był 20-letni mieszkaniec gminy Szlichtyngowa. Mężczyzna swoich potencjalnych klientów wprowadzał w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z oferowanej pomocy. 20-latek działał od stycznia do marca 2021 roku. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, do którego się przyznał.

komisarz Maja Piwowarska

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie