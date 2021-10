O krok od tragedii - policjanci uratowali życie mężczyzny Data publikacji 26.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zdecydowane działanie, natychmiastowa reakcja i doświadczenie wejherowskich policjantów pozwoliło na uratowanie życia mężczyźnie, który chciał je sobie odebrać. Mundurowi wiedząc, że ważna jest każda minuta bardzo szybko pojechali we wskazane miejsce żeby ocalić życie. Dzięki skutecznej i fachowej pomocy policjantów, założeniu opatrunku i opaski uciskowej, stałemu monitorowaniu funkcji życiowych udało się uratować mężczyznę.

Podczas weekendu dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie otrzymał zgłoszenie o możliwości targnięcia na swoje życie przez 50-letniego mężczyznę. O swoich obawach powiadomili telefonicznie sąsiedzi, którzy zadzwonili na numer alarmowy i wezwali pomoc. Po otrzymaniu tego zgłoszenia dyżurny natychmiast skierował pod wskazany adres policjantów.

Po dojechaniu na miejsce funkcjonariusze z wejherowskiej komendy pobiegli do głównych drzwi wejściowych budynku wielorodzinnego, a następnie do piwnicy, bo tak wynikało ze zgłoszenia. Wewnątrz pomieszczenia zauważyli leżącego na podłodze mężczyznę, który był cały we krwi. Okazało się, że ma uszkodzoną tętnicę, więc natychmiast przystąpili do działań i założyli mu opatrunek z opaską uciskową, w tym samym czasie wezwali także pogotowie. W oczekiwaniu na przyjazd karetki pomagali 50-latkowi, który tracił przytomność. Mundurowi młodszy aspirant Paweł Potrykus oraz sierżant sztabowy Ewelina Trowska cały czas monitorowali jego funkcje życiowe. Dzięki skutecznym działaniom wejherowskich policjantów udało się go uratować. Kiedy przyjechało pogotowie, zabrało mężczyznę do szpitala. Dzięki szybkiej i zdecydowanej interwencji mężczyzna, który usiłował targnąć się na życie, został uratowany.

Pamiętaj, kryzysy samobójcze są przemijające, można zapobiec tragedii, wzywając pomoc, tak jak to było w tym przypadku.

Jeśli widzisz, że ktoś z Twojego otoczenia jest przygnębiony, to zapytaj, jak możesz mu pomóc, udziel praktycznej pomocy, uczul bliskich na problem, okaż troskę i zainteresowanie.

Jeśli dzieje się coś złego i wiesz, że życie i zdrowie innej osoby jest zagrożone, zadzwoń pod numer alarmowy 112 i postaraj się przekazać służbom lokalizację, w której znajduje się ktoś potrzebujący pomocy. Pamiętaj, w takich sytuacjach ogromne znaczenie ma czas.

Korzystaj też z bezpłatnych telefonów pomocowych takich jak m.in.:

116 123 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 14:00 do 22:00

116 111 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

800 121212 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, czynny 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

(KWP w Gdańsku / kp)