W drodze na służbę zatrzymali nietrzeźwego kierowcę, który ledwo stał na nogach Data publikacji 26.10.2021 Policjanci z kostrzyńskiego komisariatu byli w drodze na służbę, gdy zauważyli bmw, którego kierowca miał problemy z opanowaniem auta. Funkcjonariusze mieli podejrzenie, ze mężczyzna zjeżdża na pobocze bo jest nietrzeźwy. Kiedy udało im się zmusić pojazd do zatrzymania, wybiegli z auta, zabrali kluczyki i wezwali patrol. Kierowca ledwo stał na nogach.

Do rozpoczęcia służby policjanci z Kostrzyna mieli jeszcze kilkadziesiąt minut, ale musieli interweniować w drodze do komisariatu. W niedzielę (24 października br.) przed godziną 20.00 w okolicy miejscowości Krześniczka zauważyli jadące bmw, które miało problem z utrzymaniem prostej linii jazdy. Młodszy aspirant Adrian Rejczak wraz ze starszym sierżantem Moniką Błażejczyk podejrzewali, że mężczyzna za kierownicą może być nietrzeźwy. Policjanci próbowali zmusić go do zatrzymania pojazdu. To udało im się w Krześniczce. Funkcjonariusze wybiegli z auta, otworzyli drzwi bmw i od razu wyczuli alkohol. Mundurowi zabrali kluczyki i pilnowali kierowcy, który ledwo stał na nogach. W pojeździe była także pasażerka.

Na miejsce został wezwany patrol, który potwierdził stan nietrzeźwości. Alkomat wskazał, że w swoim organizmie 43-latek ma prawie 3 promile alkoholu. Dodatkowo kierował mimo tego, że nie miał uprawnień. Jak przekazał policjantom, wracał z pasażerką z imprezy. Jego jazda została na szczęście zakończona przez funkcjonariuszy. Mężczyzna został zatrzymany w gorzowskiej komendzie i po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut. Grozi mu do 2 lat więzienia.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)