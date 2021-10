Potrącił pieszego i uciekł. Kierowca zatrzymany i aresztowany dzięki policjantom Data publikacji 26.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Lubska ustalili i zatrzymali 33-latka, który jest podejrzany o potrącenie mężczyzny na przejściu dla pieszych. Kierujący peugeotem nie udzielił pokrzywdzonemu pomocy i odjechał z miejsca zdarzenia. Pieszy z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala. Sąd aresztował zatrzymanego 33-latka na trzy miesiące.

W piątek (22 października br.) wieczorem policjanci z Komisariatu Policji w Lubsku przemieszczając się przez miejscowość Budziechów zauważyli na chodniku leżącego mężczyznę, przy którym stały dwie inne osoby. Jak ustalili funkcjonariusze, osoby te znalazły pokrzywdzonego leżącego na drodze i dla bezpieczeństwa przeniosły go na chodnik. Pieszy posiadał obrażenia głowy, a kontakt z nim był utrudniony. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które z ciężkimi obrażeniami przetransportowało mężczyznę do szpitala.

Policjanci natychmiast rozpoczęli czynności w kierunku ustalenia i zatrzymania osoby podejrzanej o potrącenie pieszego. Tego samego wieczoru w wyniku intensywnych działań kryminalni z Lubska zatrzymali 33-letniego mieszkańca powiatu żarskiego. Funkcjonariusze znaleźli również samochód marki Peugeot uczestniczący w zdarzeniu, który został zabezpieczony do dalszych czynności procesowych. Mężczyzna po zdarzeniu ukrył go w znacznej odległości od swego miejsca zamieszkania. Badanie stanu trzeźwości 33-latka wykazało, że był trzeźwy, jednak do dalszych badań laboratoryjnych pobrana została krew. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił przedstawić podejrzanemu zarzuty spowodowania wypadku drogowego, oddalenia się z miejsca zdarzenia i nieudzielenia pomocy oraz kierowania pomimo orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów i decyzji o cofnięciu uprawnień wydanej przez Starostę Żarskiego. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej w Żarach i aresztował 33-latka na trzy miesiące. Mężczyźnie może grozić od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)