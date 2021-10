Policjanci zabezpieczyli podróbki warte co najmniej pół miliona złotych Data publikacji 26.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Częstochowy zwalczający przestępczość gospodarczą zatrzymali w niedzielę 6 osób, które handlowały podrobioną odzieżą. Na jednym z częstochowskich targowisk policjanci zabezpieczyli nielegalny towar o wartości nie mniejszej niż 500 tysięcy złotych. Zatrzymanym grozi do 2 lat więzienia.

Policjanci z częstochowskiego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą codziennie wnikliwie analizują każdą informację o przestępczej działalności, która ma miejsce na terenie Częstochowy i całego powiatu. Tym razem, monitorując środowisko przestępcze, uzyskali informację dotyczącą sprzedaży podrobionej odzieży w Częstochowie.

W ubiegłą niedzielę (24.10.2021) nieumundurowani policjanci na jednym z targowisk natrafili na 6 stoisk, na których oferowane były do sprzedaży bluzy, kurtki, spodnie, koszulki i bielizna z zastrzeżonymi znakami towarowymi znanych światowych producentów odzieży. Na miejscu, oprócz policjantów, obecny był również przedstawiciel kilku z pokrzywdzonych firm, który wstępnie oszacował wartość podrobionych wyrobów na kwotę nie mniejszą niż 500 tysięcy złotych.

Stróże prawa zatrzymali 5 mężczyzn i 1 kobietę narodowości bułgarskiej w wieku od 22 do 44 lat. Wszyscy usłyszeli już zarzuty. Za wprowadzanie do obrotu podrobionego towaru grozi im grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

(KWP w Katowicach / kp)