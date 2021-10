Areszt za uporczywe nękanie nastolatki

Bolesławieccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który za pośrednictwem mediów społecznościowych i telefonu nękał nastolatkę. Podejrzany koniecznie chciał doprowadzić do osobistego spotkania z pokrzywdzoną i tym samym złamał prokuratorski zakaz zbliżania się do dziewczyny. Sprawca trafił na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności.