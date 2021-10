Małkińscy policjanci zatrzymali kierowcę przewożącego nielegalnie obywateli Iraku Data publikacji 27.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Małkińscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę skody. Mężczyzna w aucie przewoził 4 obywateli Iraku. Mężczyźni nie mieli dokumentów uprawniających do pobytu na terenie Polski. 42-latek został już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.

W niedzielę wieczorem policjanci patrolowali teren Małkini Górnej. Na ul. Szosowej zatrzymali do kontroli drogowej kierującego skodą. Autem kierował 47-letni obywatela Ukrainy mieszkający na terenie województwa dolnośląskiego. Mężczyzna w swoim aucie przewoził 4 mężczyzn (19-24 lata). Policjanci ustalili, że są to Irakijczycy nieposiadający dokumentów uprawniających do pobytu na terenie Polski. Kierowca wraz z pasażerami zostali osadzeni w policyjnych aresztach w Ostrowi Mazowieckiej oraz Wyszkowie.

Wczoraj policjanci przewieźli obywateli Iraku do Modlina, gdzie przekazali ich funkcjonariuszom Straży Granicznej. Również wczoraj 47-letni obywatel Ukrainy usłyszał w ostrowskiej prokuraturze zarzut dot. pomocy w organizacji nielegalnego przekroczenia granicy Polski. Prokurator skierował do ostrowskiego sądu wniosek o zastosowanie wobec 42-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Dziś rano odbyła się rozprawa, podczas której ostrowski sąd postanowił zastosować wobec 47-latka tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP zs. w Radomiu / kp)