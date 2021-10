Zatrzymani za pomaganie przy nielegalnym przekraczaniu granicy Data publikacji 27.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci w poniedziałek zatrzymali dwóch kierowców, którzy przewozili osoby nielegalnie przebywające w Polsce. Jeden z nich został zatrzymany w Straży, drugi w Kruglanach. Obydwaj kierowcy to obywatele Ukrainy. Mężczyźni usłyszeli zarzuty pomocnictwa w nielegalnym przekraczaniu granicy. Za to przestępstwo grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek rano (25.10.2021) na punkcie kontrolnym w Kruglanach policjanci z warszawskiego oddziału prewencji zatrzymali do kontroli bmw. Numery rejestracyjne pojazdu wskazywały, że pochodzi on z województwa pomorskiego. Za jego kierownicą siedział 42-letni obywatel Ukrainy. Jak się okazało, mężczyzna przewoził 7 osób nielegalnie przebywających na terenie Polski. Dwie z tych osób z uwagi na brak miejsc w samochodzie przewożone były w bagażniku. Kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Wczoraj usłyszał zarzut pomocnictwa w nielegalnym przekraczaniu granicy. Za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci zatrzymali też prawo jazdy obywatelowi Ukrainy za przewożenie zbyt dużej liczby osób.

Kolejny kierowca został zatrzymany przez policjantów tego samego dnia, przed północą w Straży. Gdy funkcjonariusze sokólskiej drogówki zatrzymali do kontroli audi, okazało się, że kierowca przewozi 4 osoby nielegalnie przebywające w naszym kraju. Policjanci przy 36-letnim obywatelu Ukrainy znaleźli wiatrówkę i nóż. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut pomocnictwa w nielegalnym przekraczaniu granicy. Za to przestępstwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / kp)