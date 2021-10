Międzynarodowa współpraca dla bezpieczeństwa mieszkańców Data publikacji 27.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólny niemiecko-polski zespół policyjny w Guben/Gubin funkcjonuje od niemal dwóch lat. O to jak wygląda służba w takim zespole i czy zadania postawione przez nimi różnią się od tych, które wykonywali przed dołączeniem do zespołu, opowiedzieli aspirant sztabowy Julita Cholewińska i młodszy aspirant Mariusz Podhorecki z gubińskiego komisariatu.

Aspirant sztabowy Julita Cholewińska i młodszy aspirant Mariusz Podhorecki to policjanci z gubińskiego komisariatu oddelegowani do wspólnego niemiecko-polskiego zespołu policji w Guben/Gubin. Jak wygląda ich służba i z jakimi sytuacjami najczęściej mają do czynienia, opowiedzieli w rozmowie z oficerem prasowym podkomisarz Justyną Kulka.

Zarówno Julita, jak i Mariusz zanim przystąpili do polsko-niemieckiego zespołu byli dzielnicowymi na terenie Gubina. Zainteresowani problemami mieszkańców, dokładali wszelkich starań by jak najlepiej nieść pomoc i zapewnić bezpieczeństwo w rejonie. Byli inicjatorami wielu spotkań podczas których uwrażliwiali na zagrożenia i uczyli jak należy postępować w niebezpiecznych sytuacjach. Zdobytą wiedzę, a przede wszystkim doświadczenie wykorzystują nadal. Problemy z jakimi spotykają się obecnie, nie różnią się zbytnio z tymi, z którymi spotykali się jako dzielnicowi. Zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej ich zadaniem jest reagowanie na wszelkie naruszenia ładu i porządku publicznego, a także przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń. Uczestniczą również w wielu akcjach profilaktyczno-kontrolnych oraz są nieodzownym łącznikiem w działaniach policyjnych podejmowanych na terenie obu krajów. Pełniąc służbę wspólnie z kolegą z Niemiec, doskonale się uzupełniają i pokonują bariery językowe. Doskonaląc cały czas język partnera, uczestniczą również w różnego rodzaju szkoleniach. W rozmowie ze mną, nie kryli zadowolenia, jaką daje im praca w zespole i możliwość doskonalenia się. Zdają sobie sprawę, że ciąży na nich, jako na zespole, duża odpowiedzialność i dołożą wszelkich starań by powierzone im zadania wykonywać jak najlepiej, a bieżąca współpraca wpłynęła na zwiększenie skuteczności zwalczania przestępczości przygranicznej.

Zespół, w którym uczestniczą aspirant sztabowy Julita Cholewińska i młodszy aspirant Mariusz Podhorecki został utworzony niemal dwa lata temu i jest jedynym w Polsce takim zespołem. Uroczystość inaugurująca działalność wspólnego niemiecko-polskiego zespołu policyjnego w Guben/Gubin, odbyła się w styczniu 2020 roku w Guben. Więcej na ten temat możemy przeczytać w artykule Wspólny niemiecko-polski zespół policyjny w mieście Guben/Gubin.

Jeśli chcesz tak jak Julita i Mariusz pełnić służbę na terenie obu państw, bądź też pracować w Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, wstąp do Policji. W naszej formacji możesz osiągnąć wiele i sprawić by praca sprawiała ci przyjemność. Służąc społeczeństwu będziesz miał wpływ na bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania, pomożesz w rozwiązaniu problematycznych sytuacji, a także połączysz pasję z zawodowymi obowiązkami. Zrób już dzisiaj ten pierwszy krok i złóż dokumenty w Zespole Kadr Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim lub w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Więcej informacji dotyczących doboru do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, a także dzwoniąc pod numery telefonów:

47 794 5270/71 - Zespół Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim,

47 791 1260/61 lub 797 800 880 - Zespół do spraw Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim

podkomisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Film Video_GUBIN.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Video_GUBIN.mp4 (format mp4 - rozmiar 18.06 MB)