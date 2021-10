"Libero" - służby ćwiczyły działania podczas sytuacji zakładniczej i katastrofy komunikacyjnej Data publikacji 28.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj, na bocznicy kolejowej w Dębicy przeprowadzono ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod kryptonimem "LIBERO". Scenariusz przewidywał działania ratownicze podczas katastrofy komunikacyjnej oraz reagowanie na wypadek wystąpienia sytuacji zakładniczej. Sprawdzano system obiegu informacji pomiędzy służbami w sytuacji zagrożenia, oraz procedury na wypadek zdarzenia kryzysowego.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w Dębicy doszło do napadu na sklep jubilerski. Sprawcy, grożąc pracownikom bronią, skradli pieniądze i kosztowności. Właściciel powiadomił Policję. Jeden z patroli dostrzegł samochód, a w nim podejrzewanych mężczyzn, policjanci próbowali ich zatrzymać. Sprawcy porzucili pojazd i wbiegli na teren kolei. Dwóch przestępców zabarykadowało się w wagonie kolejowym, biorąc jako zakładników pracowników zakładu. Uruchomiono procedury na wypadek sytuacji kryzysowej, sprawdzano obieg informacji i czas reakcji.



Na miejscu pojawili się policyjni negocjatorzy, podejmując rozmowy z napastnikami, aby uwolnić zakładników. W ten rejon skierowani zostali też policyjni kontrterroryści z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji (SPKP) w Rzeszowie. Długotrwałe negocjacje kończą się fiaskiem, dlatego wobec realnego zagrożenia życia zakładników podjęto decyzję o natychmiastowym szturmie. Efektem jest uwolnienie przetrzymywanych osób i zatrzymanie sprawców.



Drugi epizod przewidywał, że uruchomiona lokomotywa uderzyła w znajdujący się na przejeździe kolejowym autobus. Kilkanaście osób zostało rannych. Do działania przystąpili strażacy, umożliwiając ratownikom medycznym dostęp do poszkodowanych. Przeprowadzono triaż, kwalifikując rannych według stopnia obrażeń. Wszystkim udzielono pomocy i przetransportowano do szpitali.



Ćwiczeniom przyglądała się Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, która podkreślała, jak istotne jest sprawdzenie koordynacji i współdziałania służb na wypadek sytuacji kryzysowej. To szczególnie ważne, gdy dojdzie do wypadku masowego, gdzie szybka reakcja i skierowanie odpowiedniej liczby zespołów ratownictwa decydują o życiu.



Potrzebę realizacji ćwiczeń podkreślał insp. Dariusz Matusiak, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie. Mówił: "Dla nas to możliwość przećwiczenia pewnych schematów i procedur, które w tego typu sytuacjach wykorzystujemy. Możemy doskonalić wiedzę teoretyczną, jaką w toku szkoleń zdobywają policjanci. Dzięki temu ograniczamy negatywne skutki takich zdarzeń w przyszłości."

Działania służb obserwowali także Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - st.bryg. Andrzej Marczenia, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Andrzej Kwiatkowski oraz Starosta dębicki Piotr Chęciek.

W trakcie ćwiczeń sprawdzono procedury reagowania obowiązujące w przypadku zagrożenia terrorystycznego, w tym zgłoszenia na numer alarmowy 112 i prowadzenia działań ratunkowych. W ćwiczeniach wzięli udział członkowie WZZK oraz wydzielone siły i środki Policji, Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego.