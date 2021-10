Uratowane życie mężczyzny efektem skutecznych działań dzielnicowych Data publikacji 28.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Po kilkunastu godzinach rozpaczy i obawy o życie i zdrowie najbliższej osoby, rodzina zaginionego mężczyzny mogła odetchnąć z ulgą. Poszukiwany w niejasnych okolicznościach urwał kontakt z najbliższymi, którzy zgłosili sprawę Policji. Rozpoczęła się walka z czasem. Do działań zaangażowani zostali funkcjonariusze wszystkich pionów, a także ich koledzy z innych jednostek. W tym przypadku, niezawodni okazali się dzielnicowi z Posterunku Policji w Torzymiu. To oni odnaleźli mężczyznę i udzielili mu niezbędnej pomocy.

W niedzielę, 24.10.2021 r., dyżurny sulęcińskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny, który miał właśnie wracać ciężarówką zza granicy. Właściciela firmy transportowej, dla której pracował zaniepokoił fakt, że jego pojazd od dłuższego czasu stoi na parkingu zlokalizowanym w gminie Torzym. Te same złe przeczucia miała rodzina mężczyzny, która nie mogła się z nim skontaktować.

Policjanci natychmiast zweryfikowali te informacje. Dotarli do ciężarówki, jednak nikogo w niej nie zastali. Z informacji przekazanych od najbliższych wynikało, że życie i zdrowie zaginionego było zagrożone. Rozpoczęła się walka z czasem. Do poszukiwań zaangażowani zostali funkcjonariusze wszystkich pionów, a także ich koledzy z innych jednostek. W tym przypadku, niezawodni okazali się dzielnicowi z Posterunku Policji w Torzymiu - starszy aspirant Paweł Markiewicz oraz aspirant Daniel Sypuła. Podczas przeszukiwania lasu natrafili oni na bardzo charakterystyczne ślady stóp. Wyglądały one tak, jakby wycieńczona osoba, nie mając już siły iść z trudem unosiła nogi. Ten trop okazał się być jak najbardziej trafny. Po kilkunastu minutach policjanci zauważyli zaginionego. Był wyraźnie zdezorientowany. Miał niekompletne ubranie i opadał z sił. Funkcjonariusze natychmiast udzielili mężczyźnie niezbędnej pomocy, a następnie został przekazany pod opiekę medyków. Rodzina odnalezionego nie kryła łez ulgi i szczęścia, kiedy policjanci przekazali im wiadomość o tym, że ich biski jest już bezpieczny.

Pamiętaj, kryzysy samobójcze są przemijające, można zapobiec tragedii, wzywając pomoc.

Jeśli widzisz, że ktoś z Twojego otoczenia jest przygnębiony, to zapytaj, jak możesz mu pomóc, udziel praktycznej pomocy, uczul bliskich na problem, okaż troskę i zainteresowanie.

Jeśli dzieje się coś złego i wiesz, że życie i zdrowie innej osoby jest zagrożone, zadzwoń pod numer alarmowy 112 i postaraj się przekazać służbom lokalizację, w której znajduje się ktoś potrzebujący pomocy.

Pamiętaj, w takich sytuacjach ogromne znaczenie ma czas.

Korzystaj też z bezpłatnych telefonów pomocowych takich jak m.in.:

116 123 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 14:00 do 22:00

116 111 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

800 121212 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, czynny 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

(KWP w Gorzowie / mw)