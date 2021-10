A wystarczyło ruszyć dyńką! - film

Pieszy w zderzeniu z samochodem nie ma szans. Niedawno przepisy ruchu drogowego zmieniły się by osoby na przejściach były bardziej chronione. Jednak nie możemy zapominać o myśleniu! Telefon używany podczas przechodzenia przez drogę, brak jakiejkolwiek uwagi i obserwacji otoczenia oraz wchodzenie bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Wydaje się to małym niedopatrzeniem, jednak może doprowadzić do zderzenia, w którym jak wszyscy wiemy, pieszy przecież nie ma szans!