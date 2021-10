Mała pomoc o dużym znaczeniu. Policjanci otrzymali podziękowania od kierowcy Data publikacji 28.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj „Zawsze marzyłem o takiej Polskiej Policji służącej ludziom” - to słowa mieszkańca, który na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze złożył podziękowania policjantom za zainteresowanie w trudnej sytuacji. Dzięki reakcji funkcjonariuszy mężczyzna poczuł się lepiej i bezpiecznie dotarł do domu.

Zielonogórscy policjanci codziennie mają do czynienia z różnymi, często trudnymi czy nietypowymi interwencjami. Każdego dnia wkładają wiele pracy w to, aby zadania przed nimi stawiane były realizowane w 100%. Dzięki temu starania o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców stają się realne, szczególnie wtedy, kiedy dzięki swojemu zaangażowaniu mogą komuś pomóc. Bardzo często dzięki swojej spostrzegawczości, doświadczeniu i tak zwanemu „policyjnemu nosowi” zatrzymywali przestępców czy pomagali ludziom w potrzebie.

Taka sytuacja miała miejsce w minioną niedzielę, 24.10.2021 r. Wtedy to dwaj doświadczeni policjanci z wydziału ruchu drogowego - aspirant Paweł Krzysztof i aspirant Bartosz Zawada zauważyli na ulicy Sulechowskiej dziwnie jadący samochód marki Hyunadai. Sposób jazdy wskazywał na to, że kierujący albo jest pod wpływem alkoholu albo potrzebuje pomocy. W pewnym momencie kierujący zjechał na pobliski parking, a policjanci za nim, żeby sprawdzić co jest powodem nietypowego zachowania na drodze. Za kierownicą pojazdu siedział starszy mężczyzna, który powiedział, że źle się poczuł. Mężczyzna zachował się bardzo odpowiedzialnie, bo gdy zrobiło mu się słabo zjechał z drogi na parking. Kierujący ucieszył się na widok policjantów i poczuł się bezpieczniej. Po chwili odpoczynku oraz rozmowie z policjantami mężczyzna poczuł się lepiej i udał się do domu.

Aspirant Paweł Krzysztof i aspirant Bartosz Zawada zostali właśnie docenieni za swoją pomoc. Mężczyzna przesłał podziękowania na ręce komendanta zielonogórskich policjantów młodszego inspektora Macieja Sipka. Kilka miłych słów skierowanych przez zielonogórzanina do policjantów sprawiło im wiele radości. Takie przejawy uznania i sympatii są dla policjantów bezcenne, bo świadczą o tym, że mieszkańcy powiatu zielonogórskiego dostrzegają i doceniają ich wysiłki.

(KWP w Gorzowie / mw)