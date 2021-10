Z kastetem napadł na księdza. Został aresztowany Data publikacji 28.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Fordonu ustalili i zatrzymali podejrzanego o rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. 29-latek napadł na księdza. Przemocą próbował wymusić od duchownego pieniądze. Podejrzany odpowie też za usiłowanie kradzieży z włamaniem. Przestępstw dokonał w warunkach powrotu do przestępstwa. Decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 24.10.2021 r., przed 20.00. Wówczas dyżurny z bydgoskiej Policji otrzymał informację o pobiciu księdza na jednej z bydgoskich plebani. Na miejsce natychmiast został skierowany patrol. Tam funkcjonariusze zastali duchownego, który opowiedział im o całym zajściu.

Z jego relacji wynikało, że około 19.30 na domofon plebani zadzwoniła osoba z prośbą o pomoc. Ksiądz wyszedł do niej. W progu drzwi zauważył mężczyznę, który w jednej ręce trzymał łom, natomiast na drugiej ręce miał założony przedmiot przypominający kastet. Mężczyzna ten zażądał wydania pieniędzy. Ksiądz dał mu 10 złotych. To jednak było za mało, więc mężczyzna zażądał więcej, uderzając duchownego w twarz. Zaatakowany ksiądz cofnął się i zdążył zamknąć drzwi przed kolejnym ciosem. Napastnik uciekł. Pokrzywdzony miał rozciętą wargę i uskarżał się na bolesność szczęki. Funkcjonariusze wezwali na miejsce pogotowie, które zabrało księdza do szpitala.

Sprawą zajęli się kryminalni z Fordonu. Funkcjonariusze zaczęli zbierać informacje na temat sprawcy. Trop doprowadził ich do jednego z mieszkańców osiedla Siernieczek. W poniedziałek, 25.10.2021 r., po południu, fordońscy policjanci namierzyli i zatrzymali podejrzewanego, gdy spacerował z psem. Kryminalni zabezpieczyli też materiał dowodowy. 29-latek był dobrze znany funkcjonariuszom, ponieważ był już wcześniej notowany do podobnych przestępstw. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu.

Śledczy z Fordonu na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawili mu zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. To jednak nie było wszystko. Funkcjonariusze udowodnili mu przestępstwo dotyczące usiłowania kradzieży z włamaniem. Okazało się, że tego samego dnia włamał się do jednej z firm na ulicy Przemysłowej w Bydgoszczy. Niemniej jednak, niczego nie zdołał ukraść. Dodatkowo 29-latek będzie też odpowiadał przed sądem za uszkodzenie płotu jednej z firm. Przestępstw tych dokonał w warunkach „recydywy” co wiąże się ze znacznym podwyższeniem kary.

Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury. Tam oskarżyciel po przesłuchaniu 29-latka postanowił wnioskować do sądu o tymczasowy areszt. Natomiast dzisiaj, 28.10.2021 r., sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy aresztował podejrzanego na najbliższe trzy miesiące.

(KWP w Bydgoszczy / mw)