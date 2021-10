Policjant w dniu wolnym od służby zatrzymał sklepowego złodzieja Data publikacji 28.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się zawsze, nawet w czasie wolnym od służby. Funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu będąc po służbie zatrzymał sprawcę kradzieży sklepowej. Dzięki natychmiastowej reakcji stróża prawa z dolnośląskiego garnizonu, skradziony towar wrócił na sklepowe półki, a złodziej poniesie konsekwencje swojego zachowania.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w Oławie. Funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu, będąc wraz z żoną i dzieckiem na zakupach w jednym z oławskich marketów, zauważył mężczyznę, który szarpał się z kasjerką pracującą w sklepie. Kobieta starała się uniemożliwić agresywnemu mężczyźnie opuszczenie placówki handlowej. Jak się później okazało, próbował on wyjść z marketu z zakupami, za które nie zapłacił.

W pewnym momencie złodziej odepchnął pracownicę sklepu i wybiegł z budynku. Mundurowy bez chwili wahania ruszył za nim i po krótkim pościgu zatrzymał amatora cudzej własności. Następnie doprowadził zatrzymanego z powrotem do placówki handlowej i a pracownicy wezwali patrol będący w służbie. Po przybyciu oławskich policjantów, funkcjonariusz ze stolicy Dolnego Śląska przekazał im zatrzymanego mężczyznę.

Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mw)