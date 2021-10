Nakrętki z niebieskiego serca trafiły do Oli Data publikacji 29.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Plastikowymi nakrętkami, po same brzegi, zapełniło się niebieskie serce, które w lipcu stanęło przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie. Wczoraj policjanci przekazali nakrętki Oli z Humnisk. Dzięki pomocy policjantów i pracowników cywilnych brzozowskiej komendy dziewczynka będzie mogła korzystać z rehabilitacji.

Jeszcze nie tak dawno, przed budynkiem Komendy Powiatowej policji w Brzozowie, stanęło niebieskie serce na nakrętki. Funkcjonariusze i pracownicy cywilni, chcąc pomóc chorym i potrzebującym dzieciom, wrzucali do niego nakrętki każdego dnia. Wystarczyły trzy miesiące, by zapełniło się po brzegi.

Niebieskie serce, po raz pierwszy, zostało opróżnione w środę. Okazało się to nie lada wyzwaniem, bo nakrętek uzbierało się naprawdę dużo. Policjanci przesypali je do trzech worków. Już następnego dnia nakrętki trafiły do Oli z Humnisk. Na widok funkcjonariuszy na twarzy dziewczynki pojawił się uśmiech i ogromna radość. Rodzice wraz z dziewczynką podziękowali policjantom za gest dobrej woli i okazane wsparcie.

Wrzucając plastikową nakrętkę do niebieskiego serca, zamiast do kosza, możemy pomóc dziewczynce, umożliwiając jej korzystanie z rehabilitacji, która jest dla niej niezbędna.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu brzozowskiego do niesienia pomocy chorym i potrzebującym dzieciom. To, że serce znajduje się przy budynku Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie nie oznacza, że nakrętki mogą do niego wrzucać tylko policjanci i pracownicy cywilni Policji. Każdy może dołożyć swoją „cegiełkę” i wrzucić plastikową zakrętkę do niebieskiego serca.