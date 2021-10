Policjanci z narażeniem życia ratowali mężczyznę z płonącej altany Data publikacji 29.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiejszej nocy policjanci z wydziału wywiadowczo-patrolowego komendy na Pradze Północ z narażeniem życia ratowali mężczyznę, który utknął w płonącej altanie. Mł. asp. Arkadiusz Witek i sierż. szt. Piotr Kryza bez chwili wahania ruszyli mu z pomocą. Kiedy wynosili z budynku rannego mężczyznę, za ich plecami doszło do wybuchu, najprawdopodobniej butli z gazem. Poparzony mężczyzna przebywa obecnie w szpitalu. Całe szczęście policjanci nie odnieśli żadnych obrażeń. Swoim zachowaniem udowodnili, że ludzkie życie jest dla nich największą wartością.

Do opisanego zdarzenia doszło dzisiaj, 29.10.2021 r., kilkanaście minut przed 1.00 w nocy. Policjanci z wydziału wywiadowczo - patrolowego komendy na Pradze Północ jako pierwsi przybyli na teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego w rejonie ul. Kępnej, gdzie miało dojść do pożaru altany.

Pożar zdążył już objąć cały budynek. Funkcjonariusze zauważyli leżącego na progu mężczyznę, który wzywał pomocy. Mł. asp. Arkadiusz Witek i sierż. szt. Piotr Kryza bez namysłu przeskoczyli ogrodzenie i podbiegli do rannego. Mężczyzna nie miał siły wstać. Funkcjonariusze na rękach wynieśli go na zewnątrz. W tym czasie, za ich plecami doszło do wybuchu, najprawdopodobniej butli z gazem.

Na miejscu zjawili się strażacy, którzy udzielili pomocy przedmedycznej poparzonemu mężczyźnie i zaczęli akcję gaśniczą. Następnie policjanci razem z ratownikami medycznymi przenieśli poszkodowanego do karetki. Trafił on do szpitala.

Dzięki natychmiastowej reakcji policjantów nie doszło do tragedii.

(KSP / mw)