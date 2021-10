Znęcała się nad trzema psami i chomikiem

Zgromadzony materiał dowodowy przez policjantów z wydziału dochodzeniowo-śledczego z Woli doprowadził do udowodnienia i przedstawienia dwóch zarzutów karnych dotyczących znęcania się nad zwierzętami ich opiekunce w wieku 49-lat. Zwierzęta były zaniedbane i miały niezapewnione podstawowe potrzeby. Za to przestępstwo grozi kara do lat trzech.