Pomagamy i chronimy - to nie tylko policyjne motto Data publikacji 29.10.2021

Policjanci z opoczyńskiej komendy 28 października 2021 roku o godz. 1.00 w nocy, podczas patrolowania miejscowości Sobawiny zainteresowali się starszym mężczyzną idącym drogą w kierunku Opoczna. Okazało się, że mieszkaniec miejscowości Buczek usiłował dotrzeć do swojego domu, jednak stracił orientację w terenie. Szczęśliwie mężczyzna na swojej drodze spotkał policjantów, którzy wyjaśnili 73-latkowi, że szedł w przeciwnym kierunku niż jego miejsce zamieszkania. Senior pokonał w ten sposób ponad 8 km oddalając się od domu. Na szczęście wędrówka zimną nocą nie spowodowała u 73-latka żadnych skutków ubocznych i nie wymagał on pomocy medycznej. Policjanci odwieźli zmarzniętego i zdezorientowanego 73-latka do domu, gdzie mężczyzną zaopiekowali się członkowie jego rodziny.

Policjanci życzą seniorowi dużo zdrowia i samych szczęśliwych powrotów do domu ze spacerów.

(KWP w Łodzi / mw)