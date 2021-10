Robisz zakupy „w sieci”? Nie daj się złowić i bądź czujny Data publikacji 29.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Mimo, iż zakupy w internecie to codzienność, nie wpadnij w rutynę i zawsze zachowaj czujność. Pamiętaj, że wśród wielu uczciwych sprzedawców, są również oszuści, którzy wykorzystując twoją ufność okradają cię. Nie pozwól na to i sprawdzaj sprzedawcę, w szczególności faktyczną działalność firmy i opinie na jej temat. Przy zakupach o dużej wartości rozważ płatność za pobraniem, to pozwoli ci uniknąć stresu związanego z oczekiwaniem na przesyłkę.

Niemal każdego dnia do policjantów docierają informacje o osobach, które stały się ofiarą oszustów. Nie ma reguły co do wartości i rodzaju zakupionych rzeczy. W efekcie klient otrzymuje towar znacznie odbiegający od zamówienia, bądź nie otrzymuje go wcale, a mijający czas od złożenia zamówienia tylko utwierdza go w przekonaniu, że o zwrocie pieniędzy może zapomnieć. Niestety w wielu przypadkach, dopiero przedłużany czas oczekiwania na przesyłkę powoduje, że zaczynamy sprawdzać danego oferenta. Wówczas okazuje się, że podany numer telefonu nie istnieje, firma jest fałszywa, a wszelkie próby skontaktowania się nim, kończą się niepowodzeniem. Spośród przeszło 80 spraw prowadzonych przez policjantów powiatu krośnieńskiego, dotyczycących różnego rodzaju oszustw, 35 dotyczy oszustwa podczas dokonywania zakupów internetowych, a w 31 przypadkach ofiarami stali się sami sprzedawcy.

Planując zakupy przez internet pamiętaj:

zawsze korzystaj ze sprawdzonych portali internetowych,

logując się na konto sklepu internetowego unikaj ogólnodostępnych punktów do internetu,

sprawdź dokładanie sprzedawcę, zwłaszcza gdy po praz pierwszy robisz u danego oferenta zakupy. Opinie na jego temat możesz znaleźć na forach internetowych oraz serwisach specjalizujących się w zbieraniu tego typu informacji,

sprawdź jakie formy zapłaty umożliwia sprzedawca oraz czy jest wskazany adres i numer telefonu pod którym możesz sprawdzić wiarygodność sklepu. Pamiętaj, że sklep internetowy musi poza numerem telefonu i adresu posiadać dane rejestracyjne, na przykład numery NIP i REGON,

otrzymując ofertę e-mailem nie korzystaj z linków. Na stronę sklepu wejdź wpisując adres w oknie przeglądarki, unikniesz w ten sposób stron podszywających się pod legalnie działające sklepy,

korzystaj z ofert sklepów, które oferują możliwość śledzenia statusu zamówienia,

unikaj zakupów przedmiotów o rażąco zaniżanej cenie, gdyż mogą one pochodzić z przestępstwa,

zachowaj korespondencję ze sprzedawcą, gdyż będzie ona stanowić dowód w sprawie\

płacąc kartą kredytową upewnij się, że połączenie jest bezpieczne (na dole strony internetowej powinien pojawić się symbol zamkniętej kłódki)

nigdy nie udostępniaj swoich haseł.

Jeśli mimo dochowania ostrożności zostaniesz oszukany zgłoś ten fakt na Policję. Nie zapomnij wtedy zabrać dokumentacji związanej z transakcją:

datę i numer aukcji, jej przedmiot oraz wylicytowaną cenę,

nazwę konta (nick) sprawcy oszustwa oraz jego adres e-mailowy,

sposób kontaktu ze sprzedającym: jego e-mail, numer telefonu, adres,

sposób dokonania zapłaty: przelew na konto bankowe, płatność za pobraniem.

podkomisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim