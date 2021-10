By stawać się bardziej doskonałym w służbie społeczeństwu - policyjne ćwiczenia sztabowe Data publikacji 29.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci uczestniczyli w ćwiczeniach sztabowych na terenie zielonogórskiej elektrociepłowni. Scenariusz tego przedsięwzięcia zakładał atak napastników na to strategiczne dla miasta przedsiębiorstwo. W tego rodzaju zdarzeniach, gdy liczy się ludzkie życie, szybkość i profesjonalizm działań ratowniczych ma kluczowe znaczenie. W ćwiczeniach oprócz policjantów brali udział funkcjonariusze straży pożarnej oraz pracownicy Elektrociepłowni Spółka Akcyjna w Zielonej Górze.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że do budynku zielonogórskiej elektrociepłowni dostają się dwie osoby, które podkładają ogień w kilku miejscach. Włączają się czujki przeciwpożarowe, pracownicy z budynku są ewakuowani, a na miejsce przyjeżdża straż pożarna. Strażacy po przyjeździe na miejsce dowiadują się, że w budynku są obce osoby, które zabarykadowały się w jednym z pomieszczeń, słychać również strzały. Dyżurny straży pożarnej powiadamia dyzurnego Policji, który na miejsce wysyła policyjny patrol. Utworzony zostaje sztab koordynujący działania służb na miejscu. O sytuacji powiadomiony zostaje Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze, którego decyzją do natychmiastowych działań skierowana zostaje Nieetatowa Grupa Realizacyjna Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Funkcjonariusze grupy wchodzą do budynku i zatrzymują dwóch napastników. Po ich wyprowadzeniu strażacy zajmują się gaszeniem wznieconych przez nich pożarów. Założone cele ćwiczenia zostały osiągnięte, co potwierdza sprawny przebieg akcji, a także opinie obserwatorów i uczestników przedsięwzięcia po jego zakończeniu.

Jednym z zadań postawionych przed Policją jest zapobieganie i łagodzenie skutków zdarzeń kryzysowych. Szczególnie w takich sytuacjach, niezbędne jest współdziałanie z innymi służbami czy instytucjami. Dzięki organizowanym cyklicznie ćwiczeniom z różnymi scenariuszami, w czasie prawdziwego kryzysu – jak mogliśmy już to zobaczyć w przeszłości choćby podczas wybuchu gazu na Osiedlu Pomorskim czy uderzenia orkanu Ksawery w naszym województwie – te współdziałanie przebiega perfekcyjnie.





podinspektor Małgorzata Barska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

