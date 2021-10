Wolne od pracy, ale nie od służby. Pieszy ucierpiał w wyniku kolizji aut. Pomogli mu funkcjonariusze

Funkcjonariusz nigdy nie może być pewny tego, co go spotka nie tylko podczas służby, ale nawet podczas zwykłego wieczornego spaceru. Zawsze jednak musi być przygotowany do niesienia pomocy innym! Tak jak trójka przedstawicieli służb mundurowych, a konkretnie Policji i Służby Więziennej, która w czasie wolnym znalazła się w pobliżu miejsca wypadku drogowego. Ich działania skupiły się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pomocy przedmedycznej rannemu pieszemu oraz przekazaniu poszkodowanego w ręce medyków. Nic nie zwalnia nas z obowiązku niesienia pomocy innym!