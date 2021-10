Jeleniogórscy policjanci zatrzymali w ciągu jednego dnia 10 poszukiwanych, w tym jednego poszukiwanego na podstawie ENA Data publikacji 29.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Jeleniogórscy policjanci tylko wczoraj zatrzymali w regionie 10 osób poszukiwanych do odbycia kary pozbawienia wolności za różne przestępstwa, w tym poszukiwanego na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Każda z tych osób, w celu uniknięcia zatrzymania, ukrywała się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. Zatrzymani zostali przekazani do aresztu śledczego lub zakładu karnego. Były to kolejne działania przeprowadzone w ostatnim czasie przez funkcjonariuszy z jeleniogórskiej komendy, które zakończyły się zatrzymaniem tak wielu poszukiwanych.

Jeleniogórscy policjanci 28 października 2021 roku prowadzili na terenie miasta i powiatu akcję, która miała na celu zatrzymywanie osób poszukiwanych do odbycia kary pozbawienia wolności za różnego rodzaju przestępstwa. Osoby te, w celu uniknięcia zatrzymania, ukrywają się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości.

Na co dzień czynności takie wykonuje Zespół do spraw Poszukiwań Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Wczoraj w działaniach tych uczestniczyli policjanci ze wszystkich pionów i komisariatów.

W ciągu jednego dnia funkcjonariusze zatrzymali 10 osób poszukiwanych do odbycia kary pozbawienia wolności za różne przestępstwa. Wśród nich był 29-letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez policję niemiecką. Mężczyzna ten poszukiwany jest do sprawy kradzieży i rozboju, których dopuścił się w 2019 roku na terenie Niemiec. Za te przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 15.

Były to kolejne działania przeprowadzone w ostatnim czasie przez jeleniogórskich policjantów, które zakończyły się zatrzymaniem tak wielu osób poszukiwanych. Wszyscy zatrzymani zostali przekazani do aresztu śledczego lub zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności.