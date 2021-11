Policyjna eskorta dziecka, które urodziło się w samochodzie Data publikacji 02.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Mieszkanka powiatu kozienickiego w czwartek po południu w drodze do szpitala urodziła w samochodzie dziecko. Auto kobiety eskortowali do Kozienic policjanci, by ta jak najszybciej znalazła się w szpitalu. Wszystko zakończyło się szczęśliwie.

W czwartek, 28.10.2021 r., po południu, mieszkaniec powiatu kozienickiego poinformował dyżurnego Policji, że wiezie do szpitala rodzącą żonę i poród już się rozpoczął. Kierujący renaultem jechał drogą krajową nr 79 i bał się, że przez korki na drodze, nie dotrze do placówki na czas, więc poprosił policjantów o pomoc. Szybko w jego kierunku pojechali grójeccy policjanci. W Ostrówku zauważyli zaparkowanego na poboczu renaulta. W samochodzie na tylnym siedzeniu leżała kobieta i dziecko. Na miejscu również pojawili się sanitariusze z pogotowia ratunkowego. Z uwagi na bezpieczeństwo mamy i noworodka nie można było ich zabrać do karetki. Medycy zdecydowali, że muszą do szpitala dojechać własnym samochodem. W związku z tym mundurowi oraz sanitariusze podjęli decyzję o eskorcie pojazdów do granicy powiatu, dalej przejęli je kozieniccy mundurowi. Dzięki temu mama z noworodkiem bardzo szybko dotarli do szpitala w Kozienicach, gdzie trafili pod opiekę specjalistów.

(KWP w Radomiu / mw)