Kryminalni przejęli ponad 5 kilogramów amfetaminy o czarnorynkowej wartości 300 tysięcy złotych Data publikacji 02.11.2021 Dąbrowscy kryminalni przechwycili ponad 5 kilogramów amfetaminy. Wartość czarnorynkową zabezpieczonego narkotyku szacuje się na kwotę blisko 300 tysięcy złotych. Stróże prawa zatrzymali karanego już za podobną przestępczość mężczyznę oraz jego konkubinę, którym grozi teraz kara nawet do 10 lat więzienia.

Dąbrowscy kryminalni ustalili, że w mieszkaniu na jednym z sosnowieckich osiedli mogą być przechowywane większe ilości narkotyków. W sprawę miał być zamieszkany znany policjantom z podobnej działalności 47-letni mężczyzna. Stróże prawa postanowili to sprawdzić. Gdy zjawili się w mieszkaniu, zastali tam 23-letnią kobietę. Podczas przeszukania kryminalni znaleźli ponad 5 kilogramów amfetaminy w nylonowej torbie umieszczonej w zamrażarce. Następnego dnia rano policjanci zatrzymali konkubenta kobiety. Dąbrowianin był już w przeszłości notowany za posiadanie narkotyków, za co odsiadywał wyrok. Jak tłumaczył, był bardzo zaskoczony, gdy wrócił do domu i nie zastał tam 23-latki i zauważył brak narkotyków.

Podejrzani trafili do policyjnego aresztu, a narkotyki zostały przekazane do laboratorium kryminalistycznego.

Na podstawie zebranych materiałów dowodowych, 47-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków. Na wniosek śledczych sąd zdecydował, że najbliższe 3 miesiące podejrzany spędzi w tymczasowym areszcie. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)