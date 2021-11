Policjant po służbie ratował 75-latka Data publikacji 02.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z białostockiego oddziału prewencji wracając po służbie ratował kierowcę opla, który nagle zjechał do przydrożnego rowu. Dzięki natychmiastowej reakcji i prowadzonej resuscytacji 75-latek odzyskał funkcje życiowe i trafił pod opiekę lekarzy.

Wczoraj, 01.11.2021 r., policjant z białostockiego oddziału prewencji wracając po służbie do domu zauważył opla, który nagle zjechał na przeciwległy pas i wjechał do rowu. Funkcjonariusz zatrzymał się i pobiegł sprawdzić co stało się kierowcy. Po sprawdzeniu funkcji życiowych okazało się, że mężczyzna nie oddycha. Nieprzytomnego kierowcę policjantowi pomógł wyciągnąć mieszkaniec pobliskiej posesji. Chwilę później po wezwaniu na miejsce pomocy mundurowy prowadził już resuscytację krążeniowo-oddechową. Po kilku minutach na miejsce przyjechali policjanci z Łap, którzy wspierali swojego kolegę w prowadzonych czynnościach ratujących życie. Chwilę później mundurowi przywrócili funkcje życiowe 75-latkowi, który natychmiast został przekazany pod opiekę załogi karetki pogotowia.

(KWP w Białymstoku / mw)