Policjant jadąc do pracy zatrzymał poszukiwaną Data publikacji 02.11.2021

Dzisiaj, 02.11.2021 r., tuż po 7.00, jadący do służby policjant zambrowskiej komendy zatrzymał poszukiwaną osobę. Funkcjonariusz w okolicach placu targowego zobaczył kobietę, która ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości. Z informacji jakie posiadał wynikało, że kobieta ma do odbycia kilkumiesięczną karę. Policjant zatrzymał kobietę i powiadomił o tym fakcie dyżurnego z zambrowskiej komendy, a następnie przekazał ją patrolowi, który przyjechał na miejsce. 40-letnie mieszkanka Zambrowa poszukiwana była przez miejscowy sąd do odbycia kary 5 miesięcy pozbawienia wolności za posiadanie środków odurzających oraz kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Zatrzymana trafiła już do aresztu.

(KWP w Białymstoku / mw)