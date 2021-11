Policjanci uratowali psa, który wpadł do głębokiego wykopu Data publikacji 02.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wschowscy policjanci uratowali wyziębionego i przestraszonego psa, który niefortunnie wpadł do głębokiego wykopu blisko stacji kolejowej. Zwierzak nie mógł sam wyjść z pułapki. Dzięki czujnym przechodniom na pomoc zwierzakowi ruszyli wschowscy mundurowi. Zziębniętemu pieskowi udzielono opieki weterynaryjnej. W lecznicy oczekiwał na prawowitego właściciela.

Szybka interwencja i zamiłowanie do zwierząt sprawiły, że wychłodzony pies, który wpadł do głębokiego wykopu został szybko uratowany. Do zdarzenia doszło w sobotę (30 października). Dyżurny wschowskiej Policji otrzymał informację, że w okolicach dworca kolejowego we Wschowie słychać szczekanie psa. Ze zgłoszenia wynikało, że zwierzak najprawdopodobniej wpadł do głębokiego wykopu na terenie objętym zakazem wstępu. Wschowscy policjanci ruszyli mu na ratunek. W międzyczasie powiadomili lekarza weterynarii o całej sytuacji. Po kilku minutach udało się wyciągnął czworonoga z głębokiego dołu. Widać było, że zwierzę od dłuższego czasu trudziło się w wyjściem z pułapki. Wycieńczony, zmarznięty zwierzak z lekkimi ranami trafił pod opiekę specjalisty. Lekarz weterynarii przetransportował pieska do lecznicy, gdzie oczekiwał na odbiór przez prawowitego właściciela.

komisarz Maja Piwowarska

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie