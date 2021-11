Następnego dnia oszust był już w rękach policjantów Data publikacji 02.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Współpraca funkcjonariuszy trzech jednostek doprowadziła do zatrzymania 28-letniego mieszkańca Wołomina, który wyłudził prawie 18 tys. złotych. Mężczyzna upozorował działalność gospodarczą i przy użyciu kodów płatniczych BLIK wyłudzał pieniądze. Odpowie za oszustwo, za co grozi kara do 8 lat więzienia.

29 października 2021 roku piotrkowscy policjanci otrzymali zgłoszenie oszustwa. Jak wynikało z zawiadomienia, mieszkanka Piotrkowa za pośrednictwem portalu internetowego zatrudniła się w firmie zajmującej się sprzedażą zabawek. Kobieta, będąc pewna, że jest legalnie zatrudniona, rozpoczęła sprzedaż artykułów dla dzieci na swoim koncie na portalu aukcyjnym. Pieniądze, które otrzymywała od klientów, za pomocą kodów płatniczych BLIK przekazywała swojemu pracodawcy. Dość szybko zorientowała się jednak, że padła ofiarą oszustwa, a jej zatrudnienie było fikcyjne. Cały proceder trwał od 15 października do 27 października 2021 roku. Sprawca zdołał w tym czasie wyłudzić blisko 18 tys. złotych.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją piotrkowskiej jednostki zajęli się wyjaśnieniem tej sprawy. Dokładnie ustalili, w których bankomatach dochodził do wypłat gotówki. Przy współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie oraz z Posterunku Policji w Zielonce już następnego dnia po zgłoszeniu zatrzymano 28-letniego mieszkańca Wołomina odpowiedzialnego za to przestępstwo. Mężczyzna trafił do policyjnej celi i usłyszał zarzut oszustwa, za co grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / mw)