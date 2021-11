Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę, który był poszukiwany Data publikacji 02.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z komendy z Żurominie w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego. 47-letni mławianin miał w organizmie ponad 1,8 promila alkoholu. Jak się okazało, zatrzymany ma sądowy zakaz kierowania pojazdami, był także poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa drogowe. Został osadzony w areszcie śledczym.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 30.10.2021 r., przed godz. 13.00, na drodze wojewódzkiej 563. Policjant z żuromińskiej komendy zauważył renaulta, którego kierowca wyraźnie nie panował nad autem. Zjeżdżał na przeciwległy pas ruchu, a następnie prawe pobocze. Policjant wyprzedził renaulta i wymusił na kierującym zatrzymanie się. Gdy podszedł do kierującego, przedstawiając się i wydając polecenia, by kierowca wyłączył silnik, ten nagle ruszył. Policjant pojechał za nim i ponownie w pobliżu Turzy Małej zatrzymał kierującego i odebrał mu kluczyki. Wezwał także patrol z mławskiej komendy.

Jak się okazało podczas interwencji, 47-letni kierowca renaulta miał w organizmie ponad 1,8 promila alkoholu. Był także poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niestosowanie się do zakazu sądowego kierowania pojazdami. W mławskiej komendzie usłyszał kolejne zarzuty, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Został przewieziony do aresztu śledczego.

(KWP w Radomiu / mw)