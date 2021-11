Wspólne działania policjantów doprowadziły do odnalezienia zaginionej 13-latki Data publikacji 02.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki wspólnym działaniom koluszkowskich i dolnośląskich policjantów poszukiwania 13-letniej dziewczynki zakończyły się sukcesem. Dziewczynka została namierzona przez policjantów w Lubinie i wróciła pod opiekę rodziców.

30 października 2021 roku w godzinach wieczornych zaniepokojona kobieta powiadomiła policjantów z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego, że jej 13-letnia córka około godziny 11:00 wyszła z domu pod nieobecność rodziców i do tej pory nie wróciła. Wszystko wskazywało na to, że bez zgody rodziców pojechała pociągiem do Lubina w województwie dolnośląskim aby spotkać się z chłopakiem, z którym korespondowała przez internetowy komunikator. Mundurowi natychmiast nawiązali współpracę z dolnośląską Policją, rozpytali najbliższe osoby z otoczenia nastolatki, docierali do miejsc, w których ostatni raz mogła być widziana nastolatka, przeglądali monitoringi. Weryfikowali każdą informację docierającą do policjantów. Wszystko wskazywało na to, że nastolatka rzeczywiście zjawiła się wieczorem na dworcu kolejowym w Lubinie, blisko 350 kilometrów od miejsca zamieszkania. Skrupulatne ustalenia koluszkowskich i dolnośląskich policjantów doprowadziły do odnalezienia 13-latki następnego dnia w godzinach porannych na jednej z ulic w Lubinie. Dziewczynka trafiła pod opiekę rodziców.

Rodzicu pamiętaj!

Nastolatkowie potrafią już zadbać o swoje zdrowie i życie. Nie oznacza to jednak, że można pozostawić je samych sobie. W tym wieku szczególnie mocno potrzebują zainteresowania swoich rodziców. Nie można ignorować ich problemów, choć dorosłemu mogą wydawać się nie aż tak poważne, jak przestawia to nastolatek. Warto poświęcić im uwagę, rozmawiać, wiedzieć, z kim się przyjaźnią i jak spędzają wolny czas.

(KWP w Łodzi / mw)