Policjant wskoczył do Odry i wyciągnął na brzeg tonącą kobietę

Policjanci ruchu drogowego ze stolicy Dolnego Śląska w miniony weekend po informacji od jednej z osób o płynącej nieopodal w Odrze osobie natychmiast zareagowali. Na widok tonącej w rzece kobiety, wskoczyli do wody, aby ją ratować. By dotrzeć do poszkodowanej, jeden z policjantów przepłynął kilkanaście metrów, a następnie wrócił na brzeg, holując 52-latkę. Dzięki sprawnym i skutecznym działaniom funkcjonariuszy, życie wrocławianki zostało uratowane.